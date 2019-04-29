На блокпосту задержан числившийся в розыске житель Луганской области. Новости

На блокпосту около Станицы Луганской военнослужащие бригады оперативного назначения задержали 32-летнего гражданина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

«В ходе проверки документов жителя г. Перевальска (находится на временно неподконтрольной территории Луганской области) военнослужащими было установлено, что гражданин числится в розыскной базе как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям», – говорится в сообщении.

Задержанный был передан работникам Национальной полиции Луганской области для проведения следственных действий.