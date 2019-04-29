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На блокпосту задержан числившийся в розыске житель Луганской области. Новости

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Луганская область

На блокпосту задержан числившийся в розыске житель Луганской области

29.04.19 12:46dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На блокпосту около Станицы Луганской военнослужащие бригады оперативного назначения задержали 32-летнего гражданина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

«В ходе проверки документов жителя г. Перевальска (находится на временно неподконтрольной территории Луганской области) военнослужащими было установлено, что гражданин числится в розыскной базе как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям», – говорится в сообщении. 

Задержанный был передан работникам Национальной полиции Луганской области для проведения следственных действий.

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