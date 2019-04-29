Ельченко о выдаче паспортов РФ: Безумное действо по Оруэллу. Новости

Намерение президента России Владимира Путина выдавать гражданство РФ жителям не только Донбасса, но и всей Украины в упрощенном порядке может привести к возрождению СССР. Такое предположение сделал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в Twitter.

Он также упрекнул Совет безопасности ООН за выжидательную позицию по этому вопросу. «Безумное действо по Оруэллу продолжается. Очередное намерение засеять уже всю Украину российскими паспортами. Далее будет возрождение СССР? А Совет Безопасности ООН и в дальнейшем будет, терпя, ждать, "призывая все стороны"?», – пишет Ельченко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Пекине, заявил, что российские власти рассматривают возможность выдавать гражданство не только жителям Донбасса, но и всей Украины в упрощенном порядке,

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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