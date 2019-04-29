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Порошенко предложили отменить электронные пропуска для перемещения через линию разграничения. Новости

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Порошенко предложили отменить электронные пропуска для перемещения через линию разграничения

29.04.19 13:05dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Депутат рубежанского городского совета от БПП «Солидарность»  Денис Денищенко обратился к президенту Украины Петру Порошенко с предложением отменить электронные пропуска через линию разграничения. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Денищенко считает, что электронные пропуска «стали олицетворением дискриминации, нарушения конституционных прав и свобод».

«Каждый день на КПВВ километровые очереди. Люди приезжают, чтобы глотнуть свежего украинского воздуха. И что они получают? Отчаявшиеся украинцы, которые смогли доехать до блокпостов, ночуют в полях, ловят попутки и пытаются выбраться на «родную землю», проклиная, войну, оккупантов и ... пропускной режим. Электронные пропуска, которые стали олицетворением дискриминации, нарушения конституционных прав и свобод. Паспорт гражданина Украины – вот главный документ, по которому человек должен быть идентифицирован», – написал он.

Денищенко утверждает, что отмена электронных пропусков – это путь к объединению.

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