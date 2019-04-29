Ситуация в пунктах пропуска днем 29 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 29 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Дмитрий: 14:22. Майорск в сторону Горловки пеших нет. ДНР в сторону Бахмута пеших нет. ДНР: машины в сторону Горловки штук 30. ДНР из Горловки – штук 20.

КПВВ «Марьинка»:

Vasiliy: «10:11. Марьинка на Донецк сразу на БП»;

Vasili: «10:53. Украина в Курахово – никого, Каргил в Донецк – никого, Каргил в Украину – 5 машин»;

Виктор: «12:13. Каргил из Донецка пустой».

КПВВ «Новотроицкое»:

Sergey: «11:43. Новотроицк/Перлына сквозняком в обе стороны. Еленовка на въезд 12 машин»;

Sergey: «12:24. Еленовка на выезд 47 и 7 льготы»;

Рroctolog: «13:10. Еленовка в Украину 30 машин, но движение 10 машин/полчаса»;

Анастасия: «13:11. Новотроицкое сразу на досмотр в обе стороны. Еленовка в Донецк с пол часа назад машин 7. Еленовка из Донецка. 10:00 подъехали, были 32 плюс льготы машин 5. В 12:44 выезжали с днрпоста»;

Рroctolog: «13:33. Украина – Новотроицкое проход 5 мин».

КПВВ «Гнутово»:

Юрий: «11:23. Свободно, поезжайте смело».

КПВВ «Станица Луганская»:

Арслан: «11:45. В 6:00 на Станице в сторону лнр третья часть навеса. В 7:15 прошел паспортный контроль, на Станице в Украину пусто, на лнр пусто. На автобус человек 15».

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