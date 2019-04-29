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Ситуация в пунктах пропуска днем 29 апреля. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска днем 29 апреля

ДН

29.04.19 14:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 29 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

  • Дмитрий: 14:22. Майорск в сторону Горловки пеших нет. ДНР в сторону Бахмута пеших нет. ДНР: машины в сторону Горловки штук 30. ДНР из Горловки – штук 20. 

КПВВ «Марьинка»:

  • Vasiliy: «10:11. Марьинка на Донецк сразу на БП»;
  • Vasili: «10:53. Украина в Курахово – никого, Каргил в Донецк – никого, Каргил в Украину – 5 машин»;
  • Виктор: «12:13. Каргил из Донецка пустой».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Sergey: «11:43. Новотроицк/Перлына сквозняком в обе стороны. Еленовка на въезд 12 машин»;
  • Sergey: «12:24. Еленовка на выезд 47 и 7 льготы»;
  • Рroctolog: «13:10. Еленовка в Украину 30 машин, но движение 10 машин/полчаса»;
  • Анастасия: «13:11. Новотроицкое сразу на досмотр в обе стороны. Еленовка в Донецк с пол часа назад машин 7. Еленовка из Донецка. 10:00 подъехали, были 32 плюс льготы машин 5. В 12:44 выезжали с днрпоста»;
  • Рroctolog: «13:33. Украина – Новотроицкое проход 5 мин».

КПВВ «Гнутово»:

  • Юрий: «11:23. Свободно, поезжайте смело».

КПВВ «Станица Луганская»:

  • Арслан: «11:45. В 6:00 на Станице в сторону лнр третья часть навеса. В 7:15 прошел паспортный контроль, на Станице в Украину пусто, на лнр пусто. На автобус человек 15». 

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