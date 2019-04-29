Рева заявляет, что не называл жителей ОРДЛО «мерзостью». Новости

Министр социальной политики Андрей Рева заверил, что всем гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса, пенсии выплачиваются по личному обращению на подконтрольной Киеву территории. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я считал и считаю, что правительство обязано оказывать помощь жителям оккупированных территорий в получении социальных выплат, включая пенсии. Более того, сегодня всем гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях, пенсии по личному обращению выплачиваются на территории, подконтрольной правительству», – отметил Рева.

По его словам, действительно не все граждане Украины, которые проживают на временно неподконтрольной украинскому правительству территории, на сегодняшний день получают пенсию от украинского государства, и причины для этого есть разные.

Так, некоторые люди из-за физической немощи не могут пересечь линию разграничения, а некоторые сознательно не желают ее пересекать из-за страха встречи с украинскими правоохранителями.

В то же время он отметил, что очень часто от общественных активистов, правозащитников, международных партнеров звучат предложения обеспечить выплату пенсий всем без исключения гражданам Украины, которые проживают на оккупированной территории. Министр убежден, что на вопрос, нужно ли это делать, каждый украинский гражданин должен самостоятельно дать ответ.

«Лично я считаю, что тем гражданам Украины, кто с оружием в руках воюет против собственной страны, убивает наших солдат и офицеров, платить пенсии недопустимо. Именно эту категорию украинских граждан я считал, считаю и буду считать негодяями, которые сами себя поставили за пределы правового поля. Я считаю негодяями тех наших сограждан, кто ради двойной пенсии способствовал оккупации украинской земли, а теперь ожидает получения российского паспорта вместе с двойной пенсионной выплатой, анонсированной оккупантами», - отметил Рева, опровергнув ранее распространенную информацию о том, что он назвал жителей ОРДЛО «мерзостью».

При этом министр добавил, что эта фраза была вырвана из сюжета получасового интервью ВВС и использована как иллюстрация якобы его личного отношения ко всем без исключения гражданам Украины, проживающим на оккупированной территории.

«Я обратил внимание уважаемой журналистки, что настоящей причиной страданий людей на оккупированных территориях является не украинская власть, а российская агрессия, оккупация. Ведь проблемы с социальными выплатами существуют только там, где правительство не контролирует ситуацию. Интервью длилось более получаса. Мы общались по всем проблемам временно оккупированных территорий, в том числе обсуждали причины оккупации. Но когда я посмотрел сюжет ВВС, то сказать, что я был шокирован этим сюжетом – это не сказать ничего», – добавил Рева.

Министр заверил, что в любом случае не считает «негодяями» тех украинских граждан, которые просто стали их заложниками в сложившейся ситуации.

«Убежден, что украинская власть должна осуществлять дифференцированный подход к своим гражданам, которые проживают на временно оккупированных территориях. Тем, кто стал заложником ситуации – максимальная поддержка и защита со стороны государства, а тем негодяям, кто сознательно помогает оккупантам, необходимо продемонстрировать силу закона. Именно так, по моему мнению, и можно победить», – подчеркнул министр.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на опубликованный журналисткой ВВС Ольгой Мальчевской сюжет, распространили сообщение о том, что министр социальной политики Андрей Рева резко высказался о людях, которые проживают на неподконтрольных украинскому правительству территориях и вынуждены пересекать линию разграничения на Донбассе.

Напомним, как заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, решение вопроса социальных выплат на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса возможно только в рамках выполнения Минских соглашений. По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, выплата пенсий на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса будет осуществляться в полном объеме только после восстановления территориальной целостности.

Как сообщалось ранее, бюджет ПФУ на 2019 год демонстрирует продолжение политики экономии средств за счет пенсионеров, переселенцев и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий.

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