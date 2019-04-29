В «ЛНР»: Кто и почему в Луганске не хочет российские паспорта. Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Луганске очереди в «паспортный стол» для получения «паспортов ЛНР» некоторые местные жители занимают с 04:00, чтобы потом была возможность получить российские паспорта по упрощенной системе. Об этом сегодня сообщили, 29 апреля, сообщили луганчане на правах анонимности, пишет « LIGA.net».

«Мы тут бесправны. Это может изменить ситуацию. Можно день помучаться и сдать документы на лнр-вский паспорт», – сказал луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник Александр добавил, что льготы будут у тех, «в первую очередь, кто имеет лнр-вский паспорт». «Но сначала получат силовые структуры, потом по "министерствам"», - объяснил он.

Пророссийски настроенная молодежь также собирается получать лнр-вский паспорт. «У них нет родных в Украине (подконтрольной Украине территории, – ред.), поэтому им проще получить лнр-вский. Молодежь, учащиеся, конечно, хотят. Они поедут, куда угодно потом – и жить, и работать, и переселиться на восток России. Люди хотят (получить российские паспорта) потому, что еще думают, что это хоть как-то прекратит войну», – уточнил Алексей.

Луганчанка Марина подчеркнула, что те, кто получает украинские пенсии, не хотят рисковать. «Получение российского паспорта не означает, что сюда придут российские пенсии. Они это понимают и говорят, что им не нужно российское гражданство», – уточнила она.

По ее словам, это касается и тех, кто имеет родственников на подконтрольной Украине территории. «У них есть биометрический паспорт, все объяснимо», – добавила Марина.

Издание также уточняет, что проукраински настроенные жители Луганска сообщили, что отказываются получать паспорта РФ.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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