«Грады», «Рапиры», «Сани», «Подносы», танки: НВФ стягивают к линии фронта тяжелое вооружение. Новости

Незаконные вооруженные формирования продолжают размещать боевую технику с нарушением линии отвода и вне выделенных мест хранения. Об этом со ссылкой на данные ОБСЕ сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В частности, 18 апреля СММ по данным воздушного наблюдения обнаружила наличие шести реактивных систем залпового огня (РСЗО) на так называемом полигоне рядом с городом Миусинск.

23 апреля БПЛА СММ обнаружил один миномет (2Б14 «Поднос», 82 мм) и одну противотанковую пушку (МТ-12 «Рапира», 100 мм) неподалеку от поселка Ставки севернее Донецка.

Также БПЛА Миссии ОБСЕ обнаружил еще четыре танка севернее населенного пункта Новоселовка, три миномета калибра 82 мм к северу от г. Сентяновка, один миномет калибра 120 мм 2Б11 «Сани» у населенного пункта Молодежное и два танка T-72 к западу от Калиново-Борщеватого.

Кроме того, в неподконтрольных правительству Украины районах было зафиксировано вооружение, размещенное без нарушений линии отвода, но за пределами выделенных мест хранения. Так, 18 апреля выявлено наличие 19 танков на полигоне у населенного пункта Терновое, 12 единиц буксируемой артиллерии и восемь танков на полигоне у Миусинска, кроме того, еще 22 танка, четыре зенитные ракетные комплексы, 66 боевых бронированных машин (ББМ), 16 единиц буксируемой артиллерии, а также 15 единиц самоходной артиллерии на полигоне неподалеку от населенного пункта Бугаевка.

«Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минских договоренностей, откровенное пренебрежение взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон и о намерениях по дальнейшему обострению конфликта на Донбассе», – говорится в сообщении.