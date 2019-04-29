Штрафы за несвоевременную оплату коммуналки начнут действовать в мае. Новости

С 1 мая вступают в силу положения ст. 26 Закона «О жилищно-коммунальных услугах», которые регулируют ответственность потребителя за ненадлежащее выполнение договора.

Так, за несвоевременную уплату платежей за ЖКУ потребитель обязан будет уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер пени не может превышать 100% общей суммы долга.

Пеня начисляется с первого рабочего дня, следующего за последним днем внесения платы, и не начисляется в случае задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии и/или при наличии у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной надлежащим образом.

В случае непогашения в полном объеме задолженности за потребленные коммунальные услуги в течение 30 дней со дня получения потребителем предупреждения от исполнителя, последний (кроме исполнителя услуг по поставке и распределению электроэнергии и природного газа) имеет право ограничить (прекратить) предоставление соответствующей услуги потребителю.

Источник: «Информатор»