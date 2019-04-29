«Минск-2» не поможет: В США рассказали, как вернуть мир на Донбасс. Новости

Бывший помощник госсекретаря США и экс-глава правозащитной организации Freedom House, экс-аналитик «Института Маккейна», а ныне сотрудник Международного университета Флориды Дэвид Краймер считает, что минский процесс – не единственный процесс, который поможет Украине вернуть временно неподконтрольные украинскому правительству территории, передает «Голос Америки».

«К сожалению, Минский процесс не сработал от первых договоренностей в сентябре 2014 года и затем в феврале 2015 года. Можно сказать, что положение зашло в тупик. Если у господина Зеленского есть идеи, как это сдвинуть с места, – прекрасно; я лично не уверен, что Минский процесс – это верный путь. Но это единственный процесс, который существует, и он не включает Соединенные Штаты», – пояснил он.

Он не уверен, что «Минск-2», который хочет перезагрузить новоизбранный президент Владимир Зеленский, это правильный путь к урегулированию конфликта. В то же время американский эксперт считает, что Москва не согласится допустить к переговорам еще и США с Британией.

«Я не уверен, что россияне на это согласятся. А если нет, то это, пожалуй, означает, что «минский процесс» не работает. В США есть замечательный переговорщик – Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента. Это ситуация, когда очевидны виновник и жертва: виновник – это путинская Россия, а жертва – Украина. Россия вторглась в Украину, а не наоборот. Поэтому надо усилить международное давление на Кремль, чтобы Россия уважала территориальную целостность и суверенитет Украины. Путин не изменит своей политики, пока не будет большего международного давления и дополнительных санкций со стороны США, Канады, ЕС. Цена и последствия для Кремля должны вырасти. Также стоит помнить, что «минский процесс» не включает Крым. А мы никогда не признаем незаконной аннексию и оккупацию Крыма. Поэтому – больше давления Запада, больше поддержки Украине, чтобы она могла себя защищать, и больше единства, насколько это возможно», – сказал Краймер.