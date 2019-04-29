Синхронизации планов боевых действий: Украинские военные участвуют в масштабных учениях в Эстонии. Новости

Сегодня, 29 апреля, на территории Эстонии стартуют крупнейшие трехнедельные учения Сил обороны «Весенний шторм», в которых примут участие более 9 000 военнослужащих из 13 стран, в том числе и Украины. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на эстонский портал ERR.

В ходе учений с 29 апреля до 17 мая военнослужащие на разных уровнях будут отрабатывать приемы синхронизации планов боевых действий, сотрудничество в управлении, повышение готовности к выполнению тактических задач.

Учения направлены на повышение уровня подготовки личного состава Первой пехотной бригады, наиболее интенсивная часть маневров пройдет со 2-го по 10-е мая. В них примут участие подразделения подразделения сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, личный состав первой и второй пехотных бригад, тыловые структуры, личный состав ополчения Кайтселийт. В маневрах также будут задействованы военнослужащие дислоцированных в Эстонии тактических групп НАТО, военнослужащие из стран-союзников и партнеров по коалиции.

В учениях примут участие сотни единиц техники: бронетранспортеры, боевые машины пехоты и танки. В воздушном пространстве Эстонии будут перемещаться самолеты и вертолеты ВВС Эстонии и союзников. В их числе истребители Eurofighter ВВС Германии и Британии, польские штурмовики Су-22, вертолеты ВВС Британии и США Wildcat, Apache и Pavehawk. В учениях примут участие боевые корабли ВМС Эстонии и союзников.

По предварительными планам, в нынешних учениях «Весенний шторм» примут участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии.