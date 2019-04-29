В НБУ заявили, что рост украинской экономики замедлится. Новости

Экономика Украины будет развиваться меньшими темпами, чем в 2018 году. Об этом заявил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью Liga.net.

По его словам, рост экономики в стране замедлитcя до 2,5%.

«Экономика будет развиваться меньшими темпами, чем в 2018 году. Рост замедлится с 3,3% до 2,5%. Но это незначительное изменение. Украина продолжит выходить из того жесткого кризиса, который был в 2014-15 годах», – подчеркнул Сологуб.

Чиновник также отметил, что предпосылками развития экономики являются детенизация и структурные реформы.

Более того, он добавил, что на сегодняшний день Украина не сможет сделать «скачок».

«Они (структурные реформы – ред.) вряд ли дадут скачок от 3% сразу к 10%. Но если говорить о сегодняшней экономической модели, то 3,5% роста – наш максимум», – уточнил Сологуб.

Он также пояснил, что данная ситуация не является угрозой в краткосрочной перспективе.