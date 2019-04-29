За незаконный ввоз книг из РФ в Украине выписаны штрафы на 333 тыс. грн . Новости

В Госкомтелерадио за I квартал 2019 года начислено штрафных санкций на сумму 333 840 грн за незаконно ввезенную издательскую продукцию с территории государства-агрессора. Об этом сообщили в Госкомтелерадио в ответе на запрос « УНН » .

« Уполномоченными лицами Госкомтелерадио (за первый квартал 2019 года – ред.) составлено 8 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов, незаконно ввезенную продукцию изъято из оборота. Общая сумма начисленных штрафных санкций составляет 333 840 грн.», – говорится в сообщении.

Кроме того, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года « Об использовании отмены и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) » , Госкомтелерадио приостановил на срок применения санкций (три года) выдачу субъектам ведения хозяйства разрешений на ввоз издательской продукции российских издательств, выпускающих печатную продукцию антиукраинского содержания, а также остановил на срок применения санкций действие 11 894 ранее выданных разрешений.

Напомним, что Кабинет министров Украины приняло постановление, согласно которому утвержден Порядок выдачи (отказа в выдаче, аннулировании) разрешения на ввоз издательской продукции, изготовленной и ввозимой с территории Российской Федерации, временно неподконтрольной территории Донбасса и Крыма.