Новый немецкий план по ситуации на Донбассе: Эксперт пояснил предпосылки возникновения. Новости

Новая стратегия по урегулированию ситуации на Донбассе, предложенная фракцией Свободной демократической партии Германии имеет основания для появления. Об этом пишет директор Дипломатической академии при МИД Сергей Корсунский в своем блоге на « Европейской правде » .

Он отмечает, что, по мнению немецких депутатов, нынешнее присутствие Германии в СБ ООН и избрание Владимира Зеленского президентом Украины создают предпосылки для « придания нового импульса мирным переговорам » .

Коруснский уточняет, что подробностей об этом плане пока немного. По сообщению газеты Bild, документ под названием « Мир в Украине требует нового импульса » содержит 12 пунктов. В частности, предлагается разработать дополнительный план действий по реализации Минских соглашений с обязательными сроками исполнения и « конкретными последствиями в случае их несоблюдения».

При этом отмечается, что « и Россия, и Украина должны выполнить свои обязательства » . Предлагается также привлечь некую « миссию ООН » или « дополнительные силы гражданской полиции » , которые будут действовать в сотрудничестве с украинскими силами безопасности » .

Важно, что свободные демократы предлагают разработать мирный план, который предусматривает роспуск « правительств ДНР и ЛНР » , а управление регионами передать гражданской переходной администрации под руководством ООН.

Напомним, что депутаты Свободной демократической партии Германии приняли документ, в котором содержатся предложения новой стратегии по прекращению российской агрессии на Донбассе.