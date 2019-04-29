В Славянске 15-летний парень получил ножевое ранение. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) 12-летний парень нанес ножевое ранение 15-летнему местному жителю. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

«Полиция Славянская отреагировала на факт ножевого ранения несовершеннолетнего жителя города. В ходе проверки установлено, что 15-летний пострадавший получил телесные повреждения в ходе конфликта с 12-летним парнем», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Славянске полицейские расследуют факт самоубийства 11-летнего мальчика.