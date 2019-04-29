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На шахте Засядько на глубине более километра ставят перемычки для ликвидации самовозгорания угля. Новости

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Луганская область

На шахте Засядько на глубине более километра ставят перемычки для ликвидации самовозгорания угля

29.04.19 19:46dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке на шахте им. А. Ф. Засядько продолжаются работы по изоляции аварийного участка, где началось самовозгорание угля. об этом сегодня, 29 апреля, сообщает «МЧС ДНР».

В сообщении уточняется, что самовозгорание началось по пласту L1 восьмой западной лавы, отметка 1 078 м. 

«Горноспасатели ОГВГСО г. Донецк, совместно с работниками шахты, с целью изоляции аварийного участка, ведут работы по возведению трех гипсовых перемычек и восьми изоляционных», – говорится в сообщении.

На сегодня, 29 апреля, по состоянию на 06.00 утра закончены работы по возведению 4-й изоляционной перемычки, начаты работы по возведению 2-й гипсовой.

Ранее сообщалось, что в Донецке на шахте им. А. Ф. Засядько началось самовозгорание угля.

Как сообщалось ранее, в  «ДНР» «национализировали» украинские предприятия, в том числе и шахту им. А. Ф. Засядько.

Напомним, на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район) 25 апреля произошел взрыв из-за превышения концентрации и скопления метана в горной выработке. На утро 27 апреля спасатели извлекли из-под завалов тела 13 горняков, судьба четырех шахтеров остается неизвестной, трое горняков самостоятельно поднялись на поверхность.

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