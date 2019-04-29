В Краматорске открывают военный лицей. Новости

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об открытии в Краматорске (Донецкая обл.) лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой. Об этом сегодня, 29 апреля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«Донецкий областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой имени Берегового получил новую регистрацию – в Краматорске. Соответствующий Указ, подписанный Президентом Украины Петром Порошенко 26 апреля, обнародован на официальной странице главы государства. Учебное заведение в Краматорске получит новое помещение и новое название – какое именно, определим при обсуждении с общественностью», – написал он.