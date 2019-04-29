Стало известно, кто будет «реализовывать» указ Путина о паспортах . Новости

Процедурные вопросы реализации указа президента РФ о выдаче паспортов граждан России жителям Донбасса будут решены на ведомственном уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Это план не президента, этим будут заниматься соответствующие подразделения МВД, которое занимается паспортизацией, и другие ведомства», — ответил Песков на вопрос, есть ли у Путина детальный план реализации его указа.

Кроме того, Песков подчеркнул, что многие детали прояснятся по ходу процесса получения паспортов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Пекине, заявил, что российские власти рассматривают возможность выдавать гражданство в упрощенном порядке жителям не только Донбасса, но и всей Украины.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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