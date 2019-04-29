МИД Украины должно рекомендовать гражданам РФ покинуть неподконтрольный Донбасс, – Гримчак . Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Украины должно сообщить гражданам Российской Федерации об опасности пребывания на территории «Л-ДНР». Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в эфире ТК «Прямой».

«Я считаю, что сегодня уже надо делать официальное заявление Министерства иностранных дел Украины, что пребывание граждан РФ на территории ОРДЛО* опасно для их жизни и здоровья, и рекомендовать им покинуть эту территорию. Это будет предохранительная мера, чтобы завтра войска РФ не пришли защищать граждан РФ на территорию ОРДЛО», – отметил Гримчак.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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