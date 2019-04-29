МИД Украины должно рекомендовать гражданам РФ покинуть неподконтрольный Донбасс, – Гримчак . Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Украины должно сообщить гражданам Российской Федерации об опасности пребывания на территории «Л-ДНР». Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в эфире ТК «Прямой».
«Я считаю, что сегодня уже надо делать официальное заявление Министерства иностранных дел Украины, что пребывание граждан РФ на территории ОРДЛО* опасно для их жизни и здоровья, и рекомендовать им покинуть эту территорию. Это будет предохранительная мера, чтобы завтра войска РФ не пришли защищать граждан РФ на территорию ОРДЛО», – отметил Гримчак.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.
Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.
В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.
* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей
Читайте также:
- Российские паспорта для «ДНР» и «ЛНР»: Потеряют ли жители гражданство Украины
- Кто и как может получить российский паспорт по упрощенной схеме: В МВД РФ сообщили подробности
- В соцсети показали пункт выдачи российских паспортов жителям неподконтрольного Донбасса (Фото)
- Выдача паспортов РФ на Донбассе «съест» из бюджета России более 100 млрд рублей в год, – эксперты
- «Глава ЛНР» уже распорядился открыть пункты по приему документов для паспортов РФ
- Для получения паспортов РФ: В «ДНР» упрощают систему пересечения границы России
- Намерение Путина раздавать паспорта РФ по всей Украине – это подготовка к будущей вооруженной «защите сограждан», – нардеп
- Путин заявил, что Россия может принять закон об упрощенной выдаче гражданства всем украинцам
- Путин создает юридическую базу для военного вторжения на Донбасс, – эксперт
- Списки составлены: Стало известно, кому раздадут паспорта РФ в первую очередь
- Ельченко о выдаче паспортов РФ: Безумное действо по Оруэллу
- В «ЛНР»: Кто и почему в Луганске не хочет российские паспорта
Комментарии