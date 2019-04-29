В «ДНР» за помощью на КПП обратились 211 человек. Новости

За минувшие сутки в пункты оказания помощи на КПП «ДНР» обратилось 211 человек, из них 3 человека – за медицинской помощью. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает «МЧС ДНР».

Уточняется, что по состоянию на 08.00 утра в «ДНР» организована работа четырех пунктов оказания помощи населению на таможенных пунктах пропуска неподконтрольных украинской власти городов: Донецк, Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь).

«За сутки в пункты оказания помощи обратилось 211 человек, за медицинской помощью обратилось 3 человека. С начала года в пункты оказания помощи обратилось 43 725 человек, медицинская помощь оказана 1 826 гражданам», – говорится в сообщении.