В Ростовской области открылся первый центр выдачи российских паспортов. Новости

В городе Новошахтинск Ростовской области начал работать первый центр упрощенной выдачи российских паспортов жителям временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области. Об этом сообщил представитель МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

«Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц ЛНР. По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов», – сказал Алзинов.

Отмечается, что центр может принять до 200 заявлений в день.

Представитель МВД также сообщил, что 30 апреля будет открыт миграционный пункт, где будут оформляться паспорта для жителей временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области, где именно будет находиться этот центр, он не уточнил.

Замначальника управления миграционной службы ЛНР Руслан Найда пояснил, что жителям неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса не нужно выезжать в Россию для подачи необходимого пакета документов – они подают его по месту пребывания, а уполномоченное лицо отвозит их в Новошахтинск.

«Заявитель лично должен будет приехать за паспортом, когда мы от наших российских коллег получим информацию о принятом положительном решении в отношении конкретного человека», – сказал Найда.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Пекине, заявил, что российские власти рассматривают возможность выдавать гражданство не только жителям Донбасса, но и всей Украины в упрощенном порядке.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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