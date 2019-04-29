В отношении к России в заявлениях Порошенко и Зеленского нет разницы, – глава Еврокомиссии. Новости

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и избранным президентом Владимиром Зеленским, если речь идет о России. Об этом он заявил в интервью Rzeczpospolita, сообщает «Европейская правда».

«Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России. Тот факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает», – заявил Юнкер.

При этом он не стал высказывать каких-то оценок будущего президента. «Посмотрим. Мы будем поддерживать Украину. Я всегда в контактах с Украинской подчеркиваю, что борьба с коррупцией должна быть усилена», – отметил президент Еврокомиссии.

«Ни одно другое государство за пределами ЕС не получало от нас такой большой помощи! Украинцы провели основополагающие, сложные реформы. Но избранный президент не против европейской интеграции Украины», – отметил Юнкер, отвечая на вопрос, стал ли результат выборов в Украине успехом России.