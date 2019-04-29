Путин надеется договориться с Зеленским об общем гражданстве. Новости

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ему удастся договориться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, если речь будет идти об общем гражданстве, сообщает ТАСС.

«Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», – сказал Путин, комментируя заявление Зеленского о готовности выдавать украинские паспорта всем россиянам.

«Я ведь много раз говорил о том, что украинцы и русские – братские народы. Более того, я вообще считаю, что это один народ на самом деле со своими особенностями культурными, языковыми, историческими, но по сути своей – один народ», – отметил Путин.

По его мнению, «если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы».

«Если они будут выдавать гражданство россиянам в Украине, а мы – украинцам в России, мы довольно быстро придем к общему знаменателю и искомому результату», – сказал Путин.

«У нас будет общее гражданство», – заключил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Пекине, заявил, что российские власти рассматривают возможность выдавать гражданство не только жителям Донбасса, но и всей Украины в упрощенном порядке.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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