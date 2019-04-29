Для выдачи паспортов РФ в «ДНР» и «ЛНР» надо 1,5 миллиарда долларов, – Фейгин . Новости

Решение об упрощении выдачи паспортов РФ в «ЛНР» и «ЛНР» готовилось давно, но публично об этом объявили еще до объявления результатов выборов президента ЦИК Украины. Поэтому, очевидно, что на нового президента Украины хотят давить психологически, чтобы он был более лояльным в ближайших переговорах. Об этом сказал адвокат Марк Фейгин в эфире телеканала «ZIK».

«Путин говорил о том, что на выдачу паспортов в ОРДЛО* надо 100 миллиардов рублей, а это примерно 1,5 миллиарда долларов. Они потребуются на то, чтобы в течение нескольких лет реализовать программу выдачи российских паспортов по упрощенному принципу в ОРДЛО», – сказал Фейгин.

Также, по его словам, Путин бегло заявил и о том, что готов рассматривать возможность выдачи российских паспортов всем украинцам по упрощенному принципу. То есть, без сдачи экзаменов. «Мне кажется, что это не совсем реалистично. Ведь даже если найдутся сотни тысяч желающих украинцев получить российский паспорт, экономика РФ может пошатнуться. Потому что экономическая нагрузка будет слишком сильной. Тем более, если это будут граждане пенсионного возраста, так как пенсионный фонд дотируется», – прокомментировал он.

По его мнению, подобные заявления являются более риторикой. Потому что он уверен, что это делается с целью влиять на нового президента Украины. «Путин сам заявил, что мы давно готовили решение об упрощении выдачи паспортов в ОРДЛО, но выдали это все публично еще до объявления результатов ЦИК Украины. Поэтому все действительно готовилось. И логика здесь только такая, что на Зеленского хотят давить психологически, чтобы он был более лояльным на ближайших переговорах», – считает Фейгин.

Сам же Зеленский в своем публичном комментарии говорил о возможности встречи с Путиным в Нормандском формате. Но адвокат скептически на это отреагировал. «Я не уверен, что Путин будет согласен на такую ​​встречу в ближайшее время на высшем уровне. Поэтому они давят на него, чтобы загнать в "цугцванг". То есть, чтобы Зеленский был податливым и мягче говорил с Кремлем. Но, на мой взгляд, Зеленскому не стоит на это реагировать. Ведь Москву не устроит ни один президент нынешней Украины, который поддерживает статус суверенного государства», – подчеркнул он.