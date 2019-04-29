МОН запускает серию видеоразъяснений для поступающих. Новости

Министерство образования и науки создало серию видеороликов, где есть ответы на самые распространенные вопросы о вступлении в учреждения профобразования. Эту тему комментирует генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик. Раздел с видеоразъяснениями был создан на сайте МОН сегодня, 29 апреля 2019 года.

В роликах Ирина Шумик рассказывает, необходим ли для вступления в профтех паспорт или сертификаты ВНО, какие предметы изучают ученики, сколько лет нужно учиться, чтобы получить профессию и тому подобное. Сейчас опубликовано первое видео о том, как выбрать заведение профобразования. В дальнейшем раздел будет обновляться несколько раз в неделю.

«В этом году мы пытаемся изменить формат коммуникации с поступающими и дать им как можно больше нужной информации в удобном для них формате. Например, еще в феврале мы собрали информацию от областей о Дне открытых дверей в профтех и опубликовали на сайте МОН. Также было подготовлено несколько блоков Q & A (распространенные вопросы и ответы о вступительной компании 2019, – ред). В них мы подробно объяснили острые вопросы, которые интересуют абитуриентов – по сдаче ЕГЭ, получения аттестата о полном общем среднем образовании, перспективы трудоустройства и тому подобное. Сейчас часть этой информации презентована в формате видео», – отметила Шумик.

Она также добавила: если абитуриент не найдет ответы на свои вопросы ни в Q & A, ни в видеоразъяснениях, то он может обратиться в приемную комиссию учреждения, куда решил поступить, или в директорат профобразования по телефону (044) 287-89-14.

Как сообщалось ранее, 1 169 абитуриентов с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей в этом году зарегистрировались на Внешнее независимое оценивание (ВНО). Кто не успел зарегистрироваться на ВНО – имеет второй шанс. С 3 мая начнется прием заявок на дополнительную сессию.

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