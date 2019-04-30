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Сводка из зоны ООС за 28 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

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Сводка из зоны ООС за 28 апреля: Версии сторон конфликта

30.04.19 09:07dnews.dn.uaНовости

Незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды с применением запрещенных минскими соглашениями 82 мм минометов. Противник также обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Марьинка;
  • дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у населенного пункта Широкино;
  • дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Пески;
  • из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник враг дважды обстрелял позиции ВСУ:

  • из 82 мм минометов в районе населенного пункта Золотое-4;
  • из автоматических станковых гранатометов возле села Травневое.

«Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа», – говорится в сообщениии.

В «ЛНР» заявили о трех случаях нарушения режима тишины. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе и села Калиновка. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

В «ДНР» сообщили об обстрелах своих позиций у Саханки, Донецка (Вольво-центр), Коминтерново, Александровки. Применялись СПГ, РПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

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