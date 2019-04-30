Два БПЛА ОБСЕ попали под обстрел. Новости

Недалеко от Азова (бывший Дзержинское; неподконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) в двух случаях в направлении беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ был открыт огонь из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете Миссии.

Так, 27 апреля, осуществляя полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия возле Азова для установления местоположения БПЛА СММ среднего радиуса действия, утерянного 25 апреля, наблюдатели слышали 12 очередей из стрелкового оружия ориентировочно в 600 м к юго-западу. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего примерно в 650 м к юго-западу от позиции патруля.

Примерно через час, управляя с того же места полетом другого БПЛА СММ малого радиуса действия, команда Миссии слышала 15 очередей и 10 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 600 м к юго-западу.

По оценке наблюдателей, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего примерно в 500 м к югу от позиции патруля. В обоих случаях команда СММ благополучно приземлили БПЛА.

Как сообщалось ранее, беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ среднего радиуса действия утерян вблизи линии соприкосновения в Донецкой области.

Напомним, что в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 24 апреля, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщала, что продолжает поиски утерянного на Донетчине беспилотного летательного аппарата (БПЛА) дальнего радиуса действия.