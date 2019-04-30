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В Донецкой области пройдут выездные приемы передвижного сервисного центра МВД (График). Новости

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В Донецкой области пройдут выездные приемы передвижного сервисного центра МВД (График)

30.04.19 10:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.  Соответствующий график размещен на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных пунктов МВД.

Жители Донетчины смогут в мобильном центре зарегистрировать или перерегистрировать транспортные средства, заменить водительские удостоверения, получить международные водительские удостоверения, подать запросы на получение справок об отсутствии судимостей и прочее.

Работат они будут в Новоселовке, Мангуше, Угледаре, Никольское, Александровка, Авдеевка, Торецк, Мироновка.

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