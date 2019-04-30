Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали длинную очередь на КПП «Горловка». Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали очередь протяженностью 3 км на «республиканском» КПП «Горловка». Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, утром 26 апреля на блокпосте незаконных вооруженных формирований возле Горловки команда Миссии отметила, что количество транспортных средств, стоявших в очереди (протяженностью 3 км) в направлении подконтрольных правительству районов, было больше обычного.

Во второй половине дня в том же месте наблюдатели видели примерно 130 транспортных средств, ожидавших в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а также около 120 транспортных средств и примерно 400 пешеходов, ожидавших на въезд/вход в неподконтрольные правительству районы.

Утром, осуществляя мониторинг на контрольном пункте въезда-выезда в н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели видели примерно 500 пешеходов, ожидавших на выход из подконтрольных правительству районов. Во второй половине дня команда СММ видела примерно 100 транспортных средств (в том числе 2 заполненных пассажирами автобуса) и около 100 пешеходов, ожидавших в очереди на выезд/выход из подконтрольных правительству районов.

Как сообщалось ранее, 27 апреля, на «республиканском КПП «Еленовка» со стороны «ДНР» на 2,5 часа был остановлен пропуск машин через линию разграничения.