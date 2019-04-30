Полицейские в Лимане спасли мужчину от суицида. Новости

Работники полиции спасли жителя села Ямполь (Донецкая обл.), который пытался спрыгнуть с моста. Об этом сообщает Лиманское отделение полиции ГУНП в Донецкой области

О том, что человек хочет покончить жизнь самоубийством и собирается спрыгнуть с моста в правоохранительные органы сообщили очевидцы.

Ближе всего к предполагаемому месту трагедии находился наряд группы реагирования полиции, который смог прибыть на место происшествия очень оперативно. На мосту они увидели мужчину, который решал для себя вопрос жизни или смерти. Полицейские начали разговаривать с ним и в конце концов уговорили его не прыгать.

Успокоившись он рассказал, что причиной для решения покончить с собой стала ссора в семье.

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