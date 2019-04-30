В сенате США призывают увеличить количество санкций против России. Новости

Сенатор республиканцев Линдси Грэм, близкий соратник Дональда Трампа, призвал увеличить количество санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg.

«Нам нужно больше санкций, а не меньше», – сказал Грэм.

Также он раскритиковал заявления советника президента Джареда Кушнера, которые преуменьшают значение вмешательства Кремля в американские выборы 2016 года, пишет издание.

«Мне очень нравится Джаред, но он упускает важную деталь», – сказал Грэм.

Кроме, того он отметил, что Россия сломала сообщения электронной почты кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что НАТО готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий, в частности, отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив. В России негативно отнеслись к этому заявлению и обещают «ответить на такие действия» со стороны НАТО.

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