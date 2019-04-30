Ситуация в пунктах пропуска утром 30 апреля: В очереди 180 авто. Новости

Сегодня утром, 30 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 апреля через КПВВ последовало 21,1 тысячи человек и 2,9 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 5000 человек и 735 транспортных средств;

«Марьинка» – 4590 человек и 895 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 3910 человек и 790 транспортных средств;

«Гнутово» – 1635 человек и 445 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 5985 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 10/35;

«Марьинка» – 0/70;

«Новотроицкое» – 5/35;

«Гнутово» – 10/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ: «Майорское»:

Валерий: «9:01. Пеших никого».

КПВВ «Марьинка»:

Алла: «5:48. На Каргиле выезд из Донецка машин до моста»;

Александр: «6:39. ДНР-Каргил в Украину на мосту»;

Артем: «7:27. Каргил протяжка хорошая. Очередь 40 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Олеся: «8:33. Еленовка в Украину сразу на въезд»;

Олег: «8:43. На Еленовке 30 минут назад до 10 машин, льготы нет. Новотроицкое сейчас сразу на проверку».

КПВВ «Гнутово»:

Владимир: «6:14. Октябрь – 20 машин в Мариуполь».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.