ПФУ обновил электронный портал: Появились новые возможности. Новости

Пенсионный фонд Украины презентовал расширенный функционал портала электронных услуг для получателей государственной помощи. Воспользоваться новыми услугами, впрочем, могут не только пенсионеры, но и все граждане, пишет UBR.

Например, теперь можно:

настроить бесплатное SMS-информирование о назначении или перерасчете пенсии. А также об уплате страховых взносов работодателем. Последняя функция пригодится тем, кто сомневается в своем работодателе – именно он должен делать соответствующие платежи.

Получить электронные справки о размере пенсии, сумме уплаченных взносов и формуляр о трудовом и страховом стаже (бумага необходима для оформления больничного).

Можно также узнать о размере своего стажа – но только с 2004 года, когда заработала электронная система учета.

полный перечень онлайн-услуг ПФУ доступен тем, кто получил электронную цифровую подпись (ЭЦП). Можно попасть в систему и с помощью логина и пароля, но в таком случае портал лишь примет заявку от человека, а саму услугу придется получать в отделении фонда, предъявив паспорт и идентификационный код.

в теории, можно и рассчитать размер будущей пенсии. Калькулятор на странице электронного кабинета пока еще был недоступен.

Чтобы воспользоваться пенсионными электронными благами, человеку придется обзавестись электронно-цифровой подписью. Сделать это онлайн и бесплатно можно, например, в Приват24. Но, конечно, в том случае, если человек является клиентом финучреждения.

Выполнив этот шаг, следует авторизоваться в сервисе. Для этого перейти на страницу портала в сети интернет portal.pfu.gov.ua, нажать на кнопку «Вход» и во всплывающем окне выбрать свой статус: физическое или юридическое лицо.

Читайте также: