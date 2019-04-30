Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Все будет Украина! Для жителей Славяносербска установили огромный украинский флаг (Фото). Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Все будет Украина! Для жителей Славяносербска установили огромный украинский флаг (Фото)

30.04.19 13:41dnews.dn.uaНовости

Фото: 10 горно-штурмовая бригада

В Трехизбенке (Луганская обл.) военные и волонтеры установили на возвышении большой флаг Украины. Его будет видно жителям неподконтрольного украинскому правительству Славяносербска. Об этом на на своей странице в Facebook сообщает 10 горно-штурмовая бригада.

«Трехизбенка – это Украина! На днях военные нашей бригады вместе с Русланом Мирошниченко, командой волонтера Владимира Иванова обновили государственный флаг Украины в с. Трехизбенка и установили патриотический билборд. Флаг, который прекрасно видно из временно оккупированного Славяносербска, лишний раз напоминает жителям этого городка, что все будет Украина, мы вернемся», – говорится в сообщении.

Комментарии