Все будет Украина! Для жителей Славяносербска установили огромный украинский флаг (Фото). Новости

В Трехизбенке (Луганская обл.) военные и волонтеры установили на возвышении большой флаг Украины. Его будет видно жителям неподконтрольного украинскому правительству Славяносербска. Об этом на на своей странице в Facebook сообщает 10 горно-штурмовая бригада.

«Трехизбенка – это Украина! На днях военные нашей бригады вместе с Русланом Мирошниченко, командой волонтера Владимира Иванова обновили государственный флаг Украины в с. Трехизбенка и установили патриотический билборд. Флаг, который прекрасно видно из временно оккупированного Славяносербска, лишний раз напоминает жителям этого городка, что все будет Украина, мы вернемся», – говорится в сообщении.