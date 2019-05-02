Каким будет курс валют в Украине в связи с выборами, – мнение. Новости

В Украине сейчас нет никаких объективных факторов ожидать дестабилизации национальной валюты накануне инаугурации президента и до конца года. Такое мнение высказал экономист, политический обозреватель Вячеслав Шутенко.

«Тут стоит апеллировать к показателям государственного бюджета на 2019 год, которым предусмотрено, что до конца года соотношение гривны к доллару может измениться до 30 грн за 1 долл. США, не более», – сказал он.

По его словам, этот показатель и три основных фактора, влияющие на курс валют в Украине в этом году, дают основания прогнозировать, что заложенный в госбюджете курс гривны сохранится до конца года. «Плюс к этому – заинтересованность еще действующей власти удерживать курс гривны до парламентских выборов. Мы только первый этап избирательной кампании прошли, а сейчас все начинают готовиться к парламентским выборам. Я думаю, что до парламентских выборов никаких больших скачков не будет», – считает эксперт.

«А осенью начнется массовый экспорт украинской продукции, в частности аграрной. Это обеспечит приток иностранной валюты в экономику Украины, поэтому в неспокойный период выборов, если не будет никаких социально-политических взрывов, и парламентские выборы пройдут также спокойно, как прошли президентские, не стоит ожидать каких-то сильных скачков и выхода гривны за этот порог – 30 грн за 1 долл.», – добавил аналитик.

В связи с незначительными, но все же колебаниями курса валют, он рекомендует гражданам Украины хранить сбережения не в национальной валюте, а в долларах.

Как сообщалось ранее, по результатам второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, за него проголосовали 13,5 млн 41 тыс. 528 человек. Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, за него проголосовали 4,5 млн 22 тыс. 450 человек. Официальные итоги голосования во втором туре президентских выборов ЦИК Украины объявила 30 апреля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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