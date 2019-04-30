Грозит пожизненное заключение: В Чехии завершается суд над военным, воевавшим за «ДНР». Новости

В Чехии завершаются судебное разбирательство по делу солдата вооруженных сил, обвиняемого в терроризме за участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Idnes.

В суде города Пардубице 29 апреля состоялось слушание по делу десантника Эрика Эшту. Суд заслушал Иво Зелинку, десантника и офицера Генерального штаба армии Чехии. Именно он указал на Эшту.

Прокуратура утверждает, что Эшту в течение трех недель занимался охраной окопов и выполнял побочные работы у НВФ, в частности, ухаживал за оружием, а также принимал участие в обстрелах.

Эшту заявил, что в Украину ездил в гости, а в форме НВФ и с оружием просто сфотографировался на память.

«Мы с коллегами нашли его анонимный профиль в Интернете, где были фотографии, которые четко демонстрируют его пребывание в Украине. Он был на них на знаковых местах в полной униформе русской армии со своим личном оружием АК-74», – сказал Зелинка в суде.

Согласно материалам дела, уголовное преследование обвиняемого началось в 2016 году. В то время проводился отбор в 43-й воздушно-десантный батальон в Хрудиме, куда хотел вступать Эшту.

«В первый день процесса отбора мне сообщили, что Эшту воевал в Украине и разговаривал об этом со своими соседями по комнате во время обучения», – сказал Зелинка.

Он также сказал, что Эшту рассказывал своим соседям по комнате конкретную информацию о поездке в Украину. «После консультаций с адвокатами я передал дело военной полиции», – продолжил Зелинка.

Во время отбора Эшту не удалось пройти психологическое тестирование. «Он прошел физические испытания, но в эссе он абсолютно нереально оценил свой вклад в вооруженные силы, я не читал ничего более странного. Комиссия единогласно не приняла его», – сказал Зелинка.

В ходе расследования Зелинке и следователем было сказано ничего не сообщать подозреваемому, чтобы иметь возможность проверить всю информацию. Поэтому Эшту перевели в артиллерийский полк, где он был поваром.

По обвинению в терроризме Эшту может получить от 12 до 20 лет тюремного заключения, или даже пожизненное заключение. Приговор, вероятно, объявят 17 мая.