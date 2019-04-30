Ситуация в пунктах пропуска днем 29 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 30 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Приходько: «10:14. Блок пост Горловка. По состоянию на 09:25, 25 автомобилей, 3 – автобусов и микроавтобусов, до 30 человек пешей очереди»;

Татьяна: «11:38. В 9:50 подъехали из Горловки сразу на пост мвд в общую очередь, в 11:10 выехали с украинского паспортного. Пеших немного, со стороны Украины на днр 35, на Майорске пусто»;

Helena: 12:51. Пешая из Майорска в Украину: за полчаса до бухмутского буса, нигде не стояли ни минуты»;

Дмитрий: «14:18. Украина Майорск в обе стороны пусто. Пеших тоже нет. ДНР в Горловку на нуле машин 25, и забито перед паспортным (это около 50 машин). Пеших в обе стороны нет (подъехал автобус и сразу проходят). ДНР в сторону Бахмута на МВД машин 10, в буфере перед паспортным машин 35».

КПВВ «Марьинка»:

Eleonora: «10:27. На Донецк на Каргиле 65 машин»;

Mary: «10:41. На Еленовке в сторону Мариуполя 8 машин и плюс на проверке»;

Елена: «11:55. Каргил в Украину 20 машин общая очередь»;

Serega: «13:39. На Каргиле 25 машин + 3-4 льгота»;

Михаил: «13:58. Каргил приехали в 10.00 были 13-е. За нами ещё 5 машин + одна супер льгота.. в 10-10 запустили всех... Проверили, оформили быстро.. в 10-35 все переехали, на Украинском нулевом... Минут 15-20 простояли.. всем дали талончики всех запустили. На основном 5 мин постояли всех запустили. Проверили оформили.. быстро. В 11-45 все проехали..

Михаил: 14:14. Каргил из Донецка после нас пусто. В Донецк машин 30.. пока оформлялись проехало 2 партии в Донецк.. Марьинка пусто на Донецк»;

Dmitriy: «14:14. Каргил из Донецка 25 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Luka: «11:16. Еленовка в обе стороны по 10 машин примерно»;

Luka: «11:23. Новотроицкое пусто в обе стороны».

КПВВ «Гнутово»:

Эдуард: «10:56. Пищевик 5 авто на Донецк»;

Эдуард: «11:55. Октябрь сразу на проверку».

КПВВ «Станица Луганская»:

Stan: «12:45. В сторону Станицы никого! В сторону Луганска человек 30»;

Оля: «13:29. Ходила сегодня в Станицу на Новую почту. В 9:15 с 50 лет уехала на такси (людей было на 1 автобус, но автобусов не было). В 10 была в Станице. На почте свободно. Вышла свободно, только талончики долго выписывают. Шла назад, в сетке на вход в Станицу человек 10».

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