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В Лисичанске рейсовый автобус врезался в электроопору (Видео). Новости

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Луганская область

В Лисичанске рейсовый автобус врезался в электроопору (Видео)

30.04.19 20:41dnews.dn.uaНовости

Фото: Патрульная полиция Луганской области

В Лисичянске (Луганская обл.) автобус врезался на электроопору и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает патрульная полиция Луганской области.

Авария произошла ночью 29 апреля по ул. Сосюры, 348.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии и, к сожалению, номерной знак автобуса, совершившего ДТП, на видеозаписи не читался.

После обнародования видеозаписи, благодаря информации, полученной от местніх жителей, удалось установить виновника ДТП. Им оказался 55-летний житель города Изюм (Харьковская обл.), который полностью признал свою вину.

В отношении него полицейские составили два протокола по статье 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и статье 122-4 (оставление места совершения ДТП) КоАП.

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