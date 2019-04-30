В Лисичанске рейсовый автобус врезался в электроопору (Видео). Новости

В Лисичянске (Луганская обл.) автобус врезался на электроопору и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает патрульная полиция Луганской области.

Авария произошла ночью 29 апреля по ул. Сосюры, 348.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии и, к сожалению, номерной знак автобуса, совершившего ДТП, на видеозаписи не читался.

После обнародования видеозаписи, благодаря информации, полученной от местніх жителей, удалось установить виновника ДТП. Им оказался 55-летний житель города Изюм (Харьковская обл.), который полностью признал свою вину.

В отношении него полицейские составили два протокола по статье 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и статье 122-4 (оставление места совершения ДТП) КоАП.