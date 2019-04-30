Взяли пример с Намибии: Верховный суд принял решение по пенсиям в «Л/ДНР». Новости

Верховный суд Украины разрешил признавать документы, выданные «властями Л/ДНР» на территории временно неподконтрольного украинскому правительству Донбасса при назначении пенсий. Он пришел к выводу, что это якобы необходимо для защиты прав жителей неподконтрольных Украине территорий. В суде заверяют, что такое признание не легитимизирует власти «республик», пишет «Обозреватель».

Решение приняла коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда. Коллегия рассматривала дело по иску жителя Донецкой области к управлению Пенсионного фонда в Красноармейском районе.

Мужчина, который еще во времена СССР много лет работал в колхозе, в 2016 году обратился в Пенсионный фонд для назначения пенсии по возрасту. Ему отказали, поскольку до необходимого по закону стажа работы 15 лет истцу не хватило трех лет. Проблема заключалась в том, что некоторые периоды работы, указанные в трудовой книжке, были не учтены: где-то оттиск печати был нечеткий, где-то не было записи об увольнении.

Чтобы подтвердить данные трудовой книжки, житель временно неподконтрольной территории принес в Пенсионный фонд уточняющие архивные справки. Чиновники ответили, что эти документы не могут быть приняты во внимание. Обосновали это тем, что справки предоставлены организациями, которые отсутствуют в Едином государственном реестре юридических лиц, а информация, указанная в них, «не несет правовых последствий».

В частности, справки о стаже подписали чиновники архивов, которые находятся на территории «ДНР». Из-за этого в Пенсионном фонде эти документы поставили под сомнение. В итоге истец обратился в суд.

Суды и первой и апелляционной инстанций поддержали его и обязали ведомство повторно рассмотреть его заявление и учесть архивные справки «ДНР». Пенсионный фонд обжаловал эти решения в Верховном суде, но безуспешно. Ведь Верховный суд в своем постановлении отказал удовлетворить жалобу Пенсионного фонда по следующим основаниям.

Согласно статье 62 Закона «О пенсионном обеспечении» и статье 48 КЗоТ, основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка. А при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней трудовой стаж устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы, службы, учебы, а также архивными учреждениями.

Именно справки из архивов предоставил Пенсионному фонду упомянутый мужчина. Но чиновники отказались их признавать, ссылаясь на то, что справки, выданные на временно неподконтрольной правительству территории, не могут быть приняты во внимание. Суды всех инстанций отвергли доводы чиновников ПФУ.

Они исходили из того, что для документов, выданных правительствами непризнанных территорий, должны применяться так называемые «намибийские исключения», которые используются в международном праве.

Намибия – это страна в Африке, которая до 1990 года была оккупирована Южно-Африканской республикой (ЮАР). В связи с оккупацией Намибии ЮАР, в 1971 году Международный суд ООН сформулировал так называемые «намибийские исключения» из общих правил непризнания оккупации Намибии. Исключения состояли в том, что выданные оккупационными властями ЮАР документы должны были повсеместно признаваться, но только в том случае, если их непризнание повлекло бы серьезные нарушения или ограничения прав граждан. По аналогии, «намибийские исключения» стали широко использоваться и в других похожих ситуациях. Суды Украины начали применять «намибийские исключения» для документов, выданных в «Л/ДНР», еще с 2015 года. В основном, это происходило в делах по установлению фактов смерти либо регистрации рождения ребенка.

Однако, кроме рождения и смерти, существует множество других случаев, когда необходимо признание документов, выданных в непризнанных «республиках». Поэтому «намибийские исключения» начинают применять и по другим вопросам. В данном случае – в деле о назначении пенсии.

Верховный суд обратил также внимание на позицию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Этот суд постоянно применяет «намибийские исключения» в своей практике.

Примечательно, что решение Верховного суда идет вразрез с решением Верховной Рады от января 2018 года. Тогда парламент принял закон, по статье 2 которого любой документ, изданный «оккупационной администрацией» в «Л/ДНР», является недействительным и не создает правовых последствий. Только для документов, подтверждающих факты рождения или смерти, было сделано исключение: законом определено, что такие документы могут использоваться органами государственной власти Украины в качестве доказательств для выдачи свидетельств о рождении или смерти. Однако на документы, которые касались других жизненных ситуаций, закон не распространялся.

Теперь же, после решения Верховного суда, появилась возможность использовать документы «республик» и для других целей, кроме фиксации фактов рождения и смерти. Но для этого придется обращаться в суд.

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