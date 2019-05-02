На Донбассе ситуация другая: Эксперт о паспортах РФ в зонах конфликта. Новости

Россия проверяет лояльность местных «властей» в «Л-ДНР» путем выдачи им российских паспортов, которые при этом не дают гарантии получения пенсии РФ и полноценного гражданства этой страны. Об этом рассказал директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, в «ЛНР» предлагают «силовикам» сдать украинские паспорта «на хранение руководству этих ведомств и начать процедуру оформления российского». «И многие призадумались, потому что украинский паспорт – это какой-то иллюзорный шанс на то, что "вдруг я не попаду в списки", вдруг будет амнистия. Украинский паспорт – это безвиз. Для многих там, это уже определенный вызов», – отмечает эксперт.

Он отметил, что российский паспорт – это еще не полноценное российское гражданство. «Это не внутренний паспорт – это возможность выезжать и въезжать на территорию РФ, и из РФ – в другие страны. Не более того. Но еще, что важно: паспортизация не означает получение социального пакета – пенсии. Ты сам едешь туда, ищешь возможность прописаться где-то, зарегистрироваться, пройти процедуру, предполагающую в том числе и взятку, даже по упрощенной системе, и только после этого ты имеешь перспективу получить пенсию. Оформить эту пенсию достаточно сложно, пенсионного пакета не будет», – рассказывает Кулик.

«Система, которая действует [с российскими паспортами] в Абхазии или Южной Осетии. Стоит напомнить, что в Абхазии 140 тыс. человек, а в Южной Осетии – 32 тыс. человек, но официально – 70 тыс., только они все прописаны в Северной Осетии, все там имеют прописку, и получают пенсии только "чиновники" и "силовики". Все остальное население решало пенсионную проблему самостоятельно – путем взяток, подкупов и т. д. В Абхазии та же система – минимальная пенсия от Абхазской республики 500 росс. руб., это даже не деньги», – продолжил аналитик.

Виталий Кулик также сравнил ситуацию с российскими паспортами и пенсиями в Приднестровье: «Там ситуация другая. Там есть социальный фонд, который предоставляет некие надбавки к [местным] пенсиям, которые выплачиваются, но там своя система взаимозачетов [с РФ]. Но люди в Приднестровье имеют не один паспорт – российский, украинский, молдавский, румынский, болгарский. Обычно 5 паспортов – это нормально, это специфика этого региона».

«На Донбассе ситуация будет другая. Причем рассказ о том, что "не могу сдать украинский паспорт, потому что сжег его в 2014 году", не проходит. Не верит никто в такой "патриотизм Новороссии". Паспортизация – еще та история, она будет иметь продолжение и некие деформации», – считает эксперт.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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