18-летняя мать «забыла» ребенка в магазине Славянска. Новости

В полицию Славянска (Донецкая обл.) поступило сообщение о том, что экипажем скорой помощи в больницу доставили ребенка 2018 рождения. В детскую больницу девочка попала из магазина в центре города, где ее оставили. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

«Инспекторы по ювенальной превенции установили, что нерадивой матерью является 18-летняя местная жительница. Придя в магазин с ребенком, она обнаружила, что забыла деньги, после чего отправилась домой. При этом почему-то оставила малыша на посторонних людей – прождав больше часа, они вынуждены были вызвать медиков», – говорится в сообщении.

В ближайшее время ребенок будет находиться в медицинском учреждении. С женщиной, у которой также есть 3-летний сын, проводится профилактическая работа. Она будет привлечена к ответственности по ст. 184 «Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.