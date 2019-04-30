Как передать показания счетчика электроэнергии в праздники. Новости

«Донецкие энергетические услуги» принимают от клиентов показания электросчетчиков в праздничные и выходные дни, сообщает пресс-служба компании.

С 30 апреля по 2 мая жители Донетчины могут сообщить поставщику электроэнергии актуальные данные дистанционно:

в Личном кабинете на сайте «Донецких энергетических услуг»;

личным сообщением на странице компании в Facebook;

по телефонам (067) 652 60 00, (095) 652 60 00, (0629) 52 60 00 (операторы контакт-центра принимают звонки каждый день с 7:00 до 21:00).

Также показания счетчика бытовые потребители могут передать оператору системы распределения, к сетям которого подключен объект, через его контакт-центр или Личный кабинет на его сайте.

«Стоит помнить: клиенты, которые ежемесячно фиксируют и передают показания счетчика по состоянию на 1 число, сохраняют средства, ведь оплачивают действительно потребленную электроэнергию. В другом случае количество потребленных киловатт-часов рассчитывается по среднесуточному потреблению на основе двух фактических показаний, переданных или зафиксированных раньше. Таким образом, данные в платежке могут отличаться от фактических. Актуализировать их можно будет в следующем месяце, передав показания счетчика по состоянию на 1 число», – отметили в пресс-службе.