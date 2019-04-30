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Украинские судьи на службе у «Л-ДНР»: Названо количество предавших присягу. Новости

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Украинские судьи на службе у «Л-ДНР»: Названо количество предавших присягу

30.04.19 17:37dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Почти 40% судей в «ДНР» и «ЛНР» (75 из 196) – это бывшие и нынешние украинские судьи. Такие данные опубликовала в Facebook общественная организация «Фундация DEJURE». 

Сообщается, что некоторые из них не уволены с должностей и до сих пор считаются судьями по законодательству Украины, другие – вышли в отставку и получают пожизненное денежное довольствие.

В частности, в «ДНР» таких «судей» насчитали 36% от общего количества, в «ЛНР» – 40%.

Также приводятся еще факты о «судах» в «республиках»:

  • они очень похожи на российскую модель, где есть общие военные и арбитражные суды, но отсутствуют административные;
  • эти «судебные системы» формируются в условиях полной зависимости от руководства «республик», которое контролирует глав «судов», а через них – всех «судей».
  • процедура отбора и увольнения «судей» является непрозрачной. Ключевую роль отводят руководителям незаконных вооруженных формирований и «председателям судов», которые этим руководителям подконтрольны.

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