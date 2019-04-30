Украинские судьи на службе у «Л-ДНР»: Названо количество предавших присягу. Новости

Почти 40% судей в «ДНР» и «ЛНР» (75 из 196) – это бывшие и нынешние украинские судьи. Такие данные опубликовала в Facebook общественная организация «Фундация DEJURE».

Сообщается, что некоторые из них не уволены с должностей и до сих пор считаются судьями по законодательству Украины, другие – вышли в отставку и получают пожизненное денежное довольствие.

В частности, в «ДНР» таких «судей» насчитали 36% от общего количества, в «ЛНР» – 40%.

Также приводятся еще факты о «судах» в «республиках»: