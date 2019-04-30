Украинские судьи на службе у «Л-ДНР»: Названо количество предавших присягу. Новости

Почти 40% судей в «ДНР» и «ЛНР» (75 из 196) – это бывшие и нынешние украинские судьи. Такие данные опубликовала в Facebook общественная организация «Фундация DEJURE».
Сообщается, что некоторые из них не уволены с должностей и до сих пор считаются судьями по законодательству Украины, другие – вышли в отставку и получают пожизненное денежное довольствие.
В частности, в «ДНР» таких «судей» насчитали 36% от общего количества, в «ЛНР» – 40%.
Также приводятся еще факты о «судах» в «республиках»:
- они очень похожи на российскую модель, где есть общие военные и арбитражные суды, но отсутствуют административные;
- эти «судебные системы» формируются в условиях полной зависимости от руководства «республик», которое контролирует глав «судов», а через них – всех «судей».
- процедура отбора и увольнения «судей» является непрозрачной. Ключевую роль отводят руководителям незаконных вооруженных формирований и «председателям судов», которые этим руководителям подконтрольны.
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