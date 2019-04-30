Чтобы путешествовали: В Кремле объяснили причину паспортизации ОРДЛО. Новости

В Кремле объяснили раздачу паспортов РФ жителям временно неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса тем, что признания документов местных «администраций» недостаточно, поскольку по документам «республик» люди могли ездить только в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

«Люди путешествуют не только на территории России, люди сталкиваются с другими проблемами. Многие люди не могут возобновить свои проездные документы, не могут возобновить свои паспорта, находясь на территории этих республик. В России, предположим, они могли использовать эти документы, но никоим образом они не могли это делать в других направлениях», – сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько корректно говорить о гуманитарной причине выдачи паспортов жителям неподконтрольных украинскому правительству территорий на Донбассе, если указом президента РФ, подписанном в феврале 2017 года, в России признаются документы «ЛДНР», и люди могли по этим документам ездить в РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Пекине, заявил, что российские власти рассматривают возможность выдавать гражданство в упрощенном порядке жителям не только Донбасса, но и всей Украины.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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