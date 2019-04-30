В тестовом режиме: В Ростовской области для жителей «ДНР» открыли пункт выдачи паспортов. Новости

Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Неклиновскому району, где жители неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области смогут получить российские паспорта, заработало сегодня, 30 апреля, в Ростовской области в тестовом режиме, сообщает ТАСС.

«В селе Покровском развернут пункт приема документов и впоследствии выдачи паспортов для жителей Донецкой народной республики. Сюда будут приезжать и уже здесь находятся уполномоченные лица МВД ДНР, которые привезли первые документы о приеме гражданства», – сказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Он уточнил, что подать заявку на получение гражданства можно только через «уполномоченное лицо республики».

«Начиная с 7 мая все территориальные подразделения миграционной службы будут осуществлять консультативный прием и прием документов для желающих предоставить документы для получения по упрощенной схеме российского гражданства. На сегодня прием в Донецке осуществляется пока только в одном месте, где находится аппарат миграционной службы», – уточнил заместитель начальника «миграционной службы ДНР» Владимир Медведок, который уже привез документы от первых заявителей.

Напомним, 29 апреля пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР» открылся в Новошахтинске.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Пекине, заявил, что российские власти рассматривают возможность выдавать гражданство в упрощенном порядке жителям не только Донбасса, но и всей Украины.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

Читайте также: