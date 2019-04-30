Авария на шахте: Донецку угрожает газ-метан. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке на шахте им. А. Ф. Засядько продолжаются работы по изоляции аварийного участка, где началось самовозгорание угля. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает «МЧС ДНР»

Самовозгорание началось по пласту L1 восьмой западной лавы, отметка 1 078 м.

Сейчас горноспасатели совместно с работниками шахты, с целью изоляции аварийного участка, ведут работы по возведению трех гипсовых перемычек и восьми изоляционных.

Сегодня выполнялись работы по возведению задней и передней стенок гипсовой перемычки №2. Задняя стенка выполнена полностью, передняя стенка выложена на высоту 0,7 м. Привлечено два отделения «МЧС ДНР», 15 человек личного состава.

При этом работники шахты рассказали «Донецким новостям», что возгорание началось в районе Восточной лавы, которая имеет протяженность два километра. Все шахтные выработки имеют протяженность 10 км и проходят под Донецком. В 2007 году в ней уже происходил выброс метана и взрыв. Погибли 100 человек. Тогда для тушения возникшего пожара также возводились перемычки. Сейчас пласт загорелся в другом месте, а из закрытого участка стала просачиваться вода. Она просачивается вместе с паром в Западную лаву, где ведется добыча угля.

По их словам, аварийный пласт планируется изолировать одной гидроизоляционной перемычкой и 8 огнеупорными. Но проблему это не решит. Если их опасения подтвердятся, добыча будет вестись только в оставшейся восточной лаве, которая вдвое короче и беднее по запасам угля.

Кроме того, в лавах началось затопление оборудования и есть большая вероятноть выхода метана. Где он выйдет – предсказать сложно. Это могут быть не только открытые поверхности, но и подвалы зданий. А это чревато взрывом.

Аварию обсуждают и пользователи в социальные сетях. «Кальмиусская лава горела и пять лет назад, и тогда, не справившись с этим подземным пожаром, ее залили водой. А сейчас оттуда на верхние горизонты идет горячий пар – то есть, горение не прекратилось… Охладить до безопасной температуры ее очень сложно», – пишет Лида.

«Если льют перемычки, то 8-я западная лава l4 все. Похожая ситуация была на отработанной 2-й разгрузочной лаве на Калинина, залили перемычки по старому конвейерному и вентиляционному штреку, но это отработанная лава была», – считает пользователь с никнеймом «MineMechanic».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» «национализировали» украинские предприятия, в том числе и шахту им. А.Ф. Засядько.

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