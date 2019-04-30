Украина призывает международных партнеров не признавать выданные РФ жителям неподконтрольного Донбасса документы и усилить давление на Кремль, – МИД. Новости

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области Российской Федерации центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины, которые проживают на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях в Донецкой и Луганской областях Украины и призывает международное сообщество не признавать такие документы. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном сегодня, 30 апреля.

«Украина обращается к международным партнерам не признавать и не принимать документы, выданные Российской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины в нарушение Конституции и законодательства Украины, а также любые сделки, совершенные с такими документами», – говорится в заявлении.

В украинском днешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что своими действиями Россия наглядно демонстрирует свое абсолютное пренебрежение к нормам и принципам международного права и «сознательно выбрав курс на эскалацию, Российская Федерация также фундаментально подрывает Минские договоренности, стороной которых она является».

Также в МИД Украины в очередной раз заявили, что противоправные решения Кремля, которые имеют целью облегчить получение украинскими гражданами российского гражданства, является юридически ничтожными и не признаются Украиной. Они никоим образом не влияют на принадлежность жителей временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса гражданства Украины, определенного Конституцией и украинским законодательством.

«Категорически требуем от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, отменить изменения в федеральных законах РФ по вопросам гражданства в части облегчения процедуры его приобретения для граждан Украины, а также указы президента России от 24 апреля 2019 № 183 и от 18 февраля 2017 №74 и все решения, принятые на их выполнение», – говорится в заявлении.

Также в МИД Украины возобновили «свой настоятельный призыв усилить консолидированное политико-дипломатическое давление на Кремль с целью соблюдения им норм и принципов международного права, в том числе путем расширения персональных и секторальных санкций против государства-агрессора».

Напомним, 29 апреля пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР» открылся в Новошахтинске, 30 апреля в Ростовской области в тестовом режиме для жителей «ДНР».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Пекине, заявил, что российские власти рассматривают возможность выдавать гражданство в упрощенном порядке жителям не только Донбасса, но и всей Украины.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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