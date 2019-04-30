В «ДНР» заявили, что уже 290 тыс. человек получили «республиканские» паспорта. Новости

«Паспорта гражданина ДНР» с марта 2016 года получили более 290 тысяч жителей неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-службе «МВД ДНР».

«По состоянию на текущий момент в подразделения миграционной службы обратилось за получением паспорта ДНР более 310 тысяч человек, из них 291 000 получили паспорта», – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, в последнее время число желающих оформить «паспорт республиканского образца» выросло более чем в два раза. Еженедельно принимаются около четырех тысяч заявлений на получение «документа».

Напомним, 29 апреля пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР» открылся в Новошахтинске, а 30 апреля в селе Покровском Ростовской области для жителей «ДНР»

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Пекине, заявил, что российские власти рассматривают возможность выдавать гражданство в упрощенном порядке жителям не только Донбасса, но и всей Украины.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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