Собачий лаз, подпертый палками: В соцсетях обсуждают смертоносную аварию на шахте в «ЛНР» (Фото). Новости

Мини-шахта «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район, неподконтрольная украинскому правительству часть Луганской обл.), где в результате взрыва метана погибли 17 горняков, по сути являлась копанкой. Она была открыта «властями ЛНР» в 2018 году. На ней добывался уголь марки К (рядовой). Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Смотрю на ствол "Схидкарбона" и офигеваю. Вот про это нам месяца три назад рассказывали, как о каком-то невероятном достижении "республики"», – пишет автор поста и публикует фото входа в шахту после аварии.

В комментариях пользователи его поддерживают:

Федор: «Достижение рэцпублики – это собачий лаз, подпертый палками, в который людям приходится лазить за гроши от безысходности, чтобы прокормить семью»;

Дмитрий: «Выработка наклонная, должны быть трапы, поручни. На переднем плане что-то вроде трапа лежит, поручней не вижу. Межрамные стяжки сикось-накось, замки тоже не соответствуют требованиям – и размеры, и на первой раме слева хомут похоже не обтянут, наклонен как-то, верхняк в ножку тоже заведен через ж@@у»;

Дмитрий: «Кто-нибудь на этой фотографии видит пожарно-оросительный трубопровод? В каждой горной выработке должен быть пожарно-оросительный трубопровод (или по старинке ППС). Как воду в шахту подают? Верхняя приемная площадка должна быть оборудована средствами противопожарной защиты, ничего не видно, ни огнетушителей, ни песка»;

Луиза: «Я думаю, после такой трагедии шахту закроют, потому что слишком большие жертвы, люди туда не пойдут работать, а преступники, которые эксплуатировали шахту с такими нарушениями ТБ будут наказаны… Не здесь, так на небе, не нажрутся никак»;

«Троян»: «Таких "шахт" в каждом поле по десятку».

При этом «глава ЛНР» Леонид Пасечник также предположил, что причиной аварии могло стать нарушение техники безопасности.

Пасечник рассказал, что самому молодому из погибших горняков было всего 19 лет, а самому старшему – 56.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины на шахте «Схидкарбон» 25 апреля произошел взрыв из-за превышения концентрации и скопления метана в горной выработке. 27 апреля спасатели извлекли из-под завалов тела 17 горняков, застигнутых взрывом, трое горняков самостоятельно поднялись на поверхность.

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