В «ДНР» рассказали, сколько нужно заплатить за паспорт РФ. Новости

«МВД ДНР» опубликовало порядок получения паспорта России жителями временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области.
«Прием граждан будет осуществляться с 3 мая 2019 года в аппарате Миграционной службы по адресу: г. Донецк, ул. Ходаковского, 10. С 7 мая 2019 года всеми территориальными подразделениями Миграционной службы – всего 33, будут оказываться консультационные услуги по вопросу приобретения гражданства Российской Федерации, и осуществляться первичный прием документов», – говорится в сообщении.
Так же там назвали суммы, которые нужно будет оплатить при подаче документов на получение паспорта:
- за прием в гражданство Российской Федерации – 3500 рублей (1434 грн. по курсу местного банка на 30 апреля);
- за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации – 300 рублей (123 грн.);
- за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации – 2000 рублей (347 грн.), для детей в возрасте до 14 лет – 1000 рублей (173 грн.).
Напомним, 29 апреля пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР» открылся в Новошахтинске, 30 апреля в Ростовской области в тестовом режиме для жителей «ДНР».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Пекине, заявил, что российские власти рассматривают возможность выдавать гражданство в упрощенном порядке жителям не только Донбасса, но и всей Украины.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.
Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.
В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.
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