В Луганской области мужчина убил племянника выстрелом в голову. Новости

В полицию поступил сигнал от жителя с. Боровское (Луганская обл.) о том, что он стал свидетелем конфликтной ситуации между мужчинами, которая закончилась убийством одного из них. Об этом сообщает северодонецкий отдел полиции.

Следственно-оперативной группой, выехавшей на место инцидента, было установлено, что 62-летний мужчина, пытаясь уговорить своего 37-летнего, ранее неоднократно судимого племянника прекратить совершать кражи имущества, дабы приобретать наркотики, подвергся жесткой реакции со стороны племянника.

В результате ссора закончилась плачевно: дядя из пистолета выстрелил в голову племяннику, после чего скрылся с места происшествия.

Правоохранительные органы быстро установили местонахождение мужчины и задержали его.

На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств этого преступления.