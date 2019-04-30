Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

В Луганской области мужчина убил племянника выстрелом в голову. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

В Луганской области мужчина убил племянника выстрелом в голову

30.04.19 23:48dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В полицию поступил сигнал от жителя с. Боровское (Луганская обл.) о том, что он стал свидетелем конфликтной ситуации между мужчинами, которая закончилась убийством одного из них. Об этом сообщает северодонецкий отдел полиции.

Следственно-оперативной группой, выехавшей на место инцидента, было установлено, что 62-летний мужчина, пытаясь уговорить своего 37-летнего, ранее неоднократно судимого племянника прекратить совершать кражи имущества, дабы приобретать наркотики, подвергся жесткой реакции со стороны племянника. 

В результате ссора закончилась плачевно: дядя из пистолета выстрелил в голову племяннику, после чего скрылся с места происшествия. 

Правоохранительные органы быстро установили местонахождение мужчины и задержали его. 

На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств этого преступления.

Комментарии